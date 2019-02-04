В Анталье нашли мертвым 34-летнего азербайджанца

В Анталье в квартале Юксекалан района Муратпаша на съемной квартире найден мертвым 34-летний азербайджанец Салех Абдуллаев, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на TGRT Haber.

Согласно информации, тело мужчины нашла в ванной комнате мать его товарища по квартире. Женщина сообщила об этом в полицию, прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть Абдуллаева.

Выяснилось, что Абдуллаев ранее работал в туристическом секторе, а утром в день гибели выгуливал собаку.

Для установления причины смерти тело Абдуллаева доставлено в морг.