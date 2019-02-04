Россия создаст свой Javelin

В России в ближайшее время начнут создание нового единого противотанкового ракетного комплекса, действующего по принципу "выстрелил-забыл", сообщает Российская газета.

Согласно информации, новый комплекс, подобно американскому ПТРК FGM-148 Javelin, будет оборудован "мягким пуском" - маршевый двигатель ракеты включается на безопасном для оператора расстоянии, - позволяет применять ПТРК из закрытых помещений.

Принцип "выстрелил-забыл" обеспечивается корреляционным анализом с помощью постоянно обновляемого шаблона цели, который делается в оптическом и ИК-диапазонах перед пуском ракеты. Загруженный в головку самонаведения шаблон цели позволяет ракете находить на местности объекты, подходящие под параметры цели.

Отмечается, что при создании российского образца разработчики учтут недостатки американского ПТРК третьего поколения. Новый ПТРК будет создан не на замену уже стоящим на вооружении российской армии комплексам, а дополнит линейку ПТРК. Сроки создания комплекса не называются.