Глава МИД Армении о возможной встрече Алиева и Пашиняна
В переговорном процессе по урегулированию карабахского конфликта сохраняется конструктивная атмосфера, сказал журналистам после встречи с членами парламентской фракции «Просвещенная Армения» глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, пишут армянские СМИ.
«Надеюсь, что не ошибаюсь, но конструктивная атмосфера сохраняется», — сказал Мнацаканян.
По словам Мнацаканяна, Армения продолжает вести переговоры во имя мира.
Что касается возможной официальной встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна, то армянский министр призвал не спешить: «Не будем спешить. Важно, чтобы мы строили процесс так, чтобы могли иметь результат. Надо быть уверенным, что следующий шаг выстроен так, что динамика сохранится».