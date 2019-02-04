Новый лидер Венесуэлы призвал армию перейти на его сторону

«Временный президент» и глава парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал вооруженные силы оказать поддержку его власти.

«Солдаты, мы ждем вас... Солдат, если сомневаешься, спроси у своей семьи, что сейчас правильно в этот момент. Момент настал, солдат родины», — заявил Гуайдо в ходе сегодняшней пресс-конференции.

Еще до призыва Гуайдо о своей преданности ему заявил капитан ВВС Венесуэлы Карлос Васкес Гонсалес, назвавший его исполняющим обязанности президента. Ранее с таким заявлением выступил генерал ВВС Венесуэлы Франсиско Эстебан Янес Родригес, хотя после этого в ВВС его якобы назвали «предателем».

Тем временем девятнадцать европейских стран приняли сегодня совместную декларацию, в которой подтвердили, что признают Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Заявление подписали Испания, Португалия, Германия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Франция, Венгрия, Австрия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Швеция и Хорватия.