Макрон обвинил Россию во вмешательстве в политику Франции

Глава французского государства принял у себя в резиденции нескольких журналистов ведущих французских СМИ и изложил им свое видение внутриполитической ситуации, пишет Эхо Москвы.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что российские СМИ скупают аккаунты в социальных сетях, вмешиваются во внутриполитический кризис в стране и провоцируют выступления «желтых жилетов».

Макрон, однако, не уточнил, какие источники информации заставили его прийти к таким выводам, но уверен, что медиаресурсы типа RussiaToday и Sputnik скупают аккаунты в социальных сетях, чтобы через них подбрасывать взрывоопасные темы политических дискуссий, которые затем уже подхватывают французские СМИ, в том числе и финансируемые государством.

Еженедельник LePoint приводит цитату: «Смотрите, что происходит с декабря: интернет-дискуссии инициирует уже не французский телеканал BFM, а RussiaToday».

Присутствовавших при разговоре журналистов президент призвал «опомниться» и прекратить тиражировать фейковые новости. По его мнению, наиболее радикальные лидеры движения «желтых жилетов» — дутые фигуры, введенные в политическую дискуссию посредством медиаманипуляций.

В связи с высказываниями французского президента МИД РФ направил ноту в посольство Франции. Об этом сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова, передает РИА Новости.



«Чтобы убедиться, говорил ли эти слова французский президент и насколько точно процитировало его издание, сегодня министерство иностранных дел направило в посольство Франции в Москве официальную дипломатическую ноту с просьбой прояснить официальную позицию Парижа», — сказала Захарова.

