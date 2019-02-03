«Очень много работы и событий происходит в моей жизни, поэтому на творчество времени почти не остается. Я сейчас нахожусь в Баку, где состоялся визит руководителя Карачаево-Черкесии господина Рашида Темрезова. До этого наш уважаемый шейх всего Кавказа был в Москве на десятилетии интронизации патриарха Кирилла. Юбилей прошел в Кремлевском дворце и в храме Христа Спасителя. Я счастлив, что мне тоже довелось в нем поучаствовать. Это был очень торжественный и насыщенный день. Сейчас в Баку ожидается визит министра экономического развития России Максима Орешкина», - заявил в интервью «ВМ» чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России, известный композитор и актер, певец и педагог Полад Бюльбюльоглы.

Посол Азербайджана накануне отметил свой день рождения. Поладу Бюльбюльоглы исполнилось 74 года: «В следующем году мне исполнится 75 лет. Поэтому уже сейчас стал задумываться над тем, чтобы встретиться с москвичами и бакинцами и отметить этот юбилей вместе. Может быть, это будет концерт или телевизионная передача. Пока не определился. Хотя, честно говоря, не ощущаю себя на тот возраст, который указан в паспорте. Может быть, потому, что много работаю и мне некогда об этом думать. К тому же у меня много друзей по всей России и в Азербайджане. Надо поддерживать с ними отношения. Словом, жизнь бьет ключом».

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Редакция haqqin.az искренне поздравляет выдающегося деятеля культуры, дипломата и, наконец, истинного патриота Азербайджана Полада Бюльбюльоглы с днем рождения, желает ему творческих успехов и покорения новых вершин в его многогранной жизни.