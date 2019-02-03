Рауль Арашуков: Даже дома так вкусно не кормили

Кроме того, к сенатору пока не пускают адвоката.

Российский сенатор Рауф Арашуков, арестованный по обвинению в двух убийствах, начал питаться приготовленной в СИЗО едой, хотя ранее говорил, что не станет этого делать. Родные пока не передавали ему продуктов, пишет «Лента.ру».

В то же время отец сенатора, советник гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков не жалуется на условия содержания в СИЗО в «Лефортово». Он утверждает, что его «даже дома так вкусно не кормили». Сейчас «газовый король» находится один в двухместной камере.

Поскольку Арашуков находится на карантине, у него есть возможность много читать. Старший Арашуков находится под наблюдением медиков из-за хронических заболеваний.

Его сын Рауф Арашуков также находится на карантине в лефортовском следственном изоляторе. Но, по заверению сотрудников, гуляют они с отцом в разных двориках, пишет «Интерфакс».