Более миллиарда китайцев по всему миру в ночь с понедельника на вторник встретили год Желтой земляной свиньи. Под веселые возгласы во время семейных застолий, залпы фейерверков и бой колоколов в китайских храмах жители Китая вступили в новый, 4717 год по лунному календарю, передает ТАСС.

Новый год, или по-китайски "Чуньцзе" (Праздник весны) принято встречать дома или в ресторане, как правило, в семейном кругу. Родственники, близкие друзья усаживаются за круглым столом - символом сплочения и единства - в ожидании наступления двенадцати часов.

Неотъемлемой частью пышного застолья является просмотр новогоднего гала-концерта "Чуньвань" по Центральному телевидению КНР.

Чествование прихода весны длится в Поднебесной на протяжении двух недель и завершается на 15-е сутки первого лунного месяца праздником фонарей - "Юаньсяоцзе". 4717 год Желтой земляной свиньи продлится до 25 января 2020 года.