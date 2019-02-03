Часть военных США останется в Сирии после вывода войск. Это будет сделано с целью защиты Израиля, сказал президент США Дональд Трамп телеканалу CBS.

«Мы намерены быть там, собираемся остаться. Мы должны защитить Израиль», — сказал американский лидер, подчеркнув при этом, что Соединенные Штаты защищают мир и «тратят на это больше денег, чем кто-либо и когда-либо тратил в истории».

Также Трамп заявил, что намерен сохранить военное присутствие в Ираке, чтобы следить за Ираном: «Одна из причин, по которой я хочу сохранить базу, заключается в том, что хочу немного понаблюдать за Ираном, потому что Иран — настоящая проблема».