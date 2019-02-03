Посол США о важности совместно реализуемых Азербайджаном и Грузией проектов

Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, другие транспортные проекты, реализуемые совместно Азербайджаном и Грузией, наряду с развитием региона, важны для энергетической безопасности Европы, а также для интеграции Европы и Азии. Об этом сказал в Тбилиси бывший посол США в Азербайджане, исполняющий обязанности посла США в Грузии Росс Уилсон на церемонии подписания соглашения о строительстве порта в Поти между группой компаний PACE и Корпорацией частных зарубежных инвестиций (OPIC) правительства США, сообщает АзерТАдж.

По словам дипломата, в Азербайджане построен крупнейший в регионе Бакинский международный морской торговый порт. В Батуми продолжается строительство глубоководного порта Анаклия. В Поти будет построен новый морской терминал.

После завершения строительства связи между тремя портами будут расширены. Это сыграет важную роль в дальнейшем расширении Шелкового пути, увеличении международных грузовых и пассажирских перевозок. В то же время это послужит благосостоянию народов Азербайджана и Грузии, сказал Росс Уилсон.