Министр молодежи и спорта Азад Рагимов, комментируя соглашение, заявил, что проведение в Баку гонок "Формулы-1" увеличивает количество туристов, приезжающих в Азербайджан.

«Сегодня знаменательное событие в спортивной жизни Азербайджана, - говорит министр. – За последние годы мечта азербайджанских любителей автоспорта воплотилась в жизнь: Баку ежегодно принимает один из самых зрелищных гоночных уик-эндов в истории «Формулы-1». Более того, с каждым годом растет число поклонников автоспорта, которые приезжают на бакинский этап и долго остаются под впечатлением от его организации и захватывающей гонки.

Я благодарю руководство «Формулы-1» за дружескую поддержку и усилия. Наше новое соглашение позволит нашей гонке максимизировать свои доходы за счет увеличения посещаемости и привлечения новых фанатов, а также благодаря совершенно новому спонсорскому подходу для привлечения наших местных компаний к глобальной платформе «Формулы-1».

Генеральный директор "Формулы-1" Чейз Кери отметил, что рад находиться в Баку.

"Гран-при Азербайджана занял свое место в календаре "Ф-1", - говорит он. - Наши исследования показали, что гонка в Баку завоевала реноме самой лучшей, по мнению фанатов. Мы очень рады продлению контракта и хотим обрадовать поклонников автоспорта, что одна из полюбившихся гонок остается в календаре.

Азербайджан всегда оказывает «Формуле-1» и ее гостям радужный прием, а столица – город Баку – предстает в период гоночного уик-энда во всей красе и демонстрирует всему миру удивительное шоу.

Также хочу сказать, что нам очень приятно сотрудничать с руководством Гран-при Азербайджана. У нас плодотворное партнерство».