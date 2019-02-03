Нефть дорожает: Brent – выше $62

Цены на нефть поднимаются во вторник на растущих ожиданиях сокращения предложения сырья на мировом рынке, пишет MarketWatch.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени составляет $62,78 за баррель, что на $0,27 (0,43%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. В понедельник эти контракты снизились в цене на $0,24 (0,38%) - до $62,51 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,28 (0,51%) - до $54,84 за баррель. По итогам торгов 4 февраля контракт снизился в цене на $0,7 (1,27%) - до $54,56 за баррель.

В понедельник сессия была довольно волатильной, цены обоих контрактов поднимались до максимумов этого года, но завершили торги снижением, пишет издание.