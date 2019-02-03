Курилы признали идеальным местом для ракет США

Расположение средств ПВО на острове Итуруп позволит защитить США и Японию от северокорейских баллистических ракет. Орудия, размещенные на Итурупе, смогут нанести удар по ракете на раннем этапе ее запуска — еще до отделения боеголовок, что повысит шансы ее сбить.

Южные Курилы, на которые претендует Япония, станут идеальным местом для размещения американских ракет. Об этом пишет издание Japan Business Press.

Издание отмечает риски, которые возникают для России в этой ситуации. Так, свои ракеты на Итурупе дадут США возможность заблокировать базу Тихоокеанского флота — порт Владивосток, который ценен как незамерзающий. Передача трех островов под юрисдикцию Японии отнимет у России контроль над проливом Екатерины между Кунаширом и Итурупом, который тоже не замерзает и позволяет флоту страны выходить в открытое море.

По мнению издания, Москва не захочет отдавать Токио острова, поскольку Южные Курилы имеют для нее большое стратегическое значение.