Международный Банк Азербайджана приступил к эмиссии пластиковых карт UnionPay

Основными преимуществами карт UnionPay являются широкая сеть использования, высокое качество операций, и главное, надежная международная система безопасности. Система UnionPay International, учрежденная в 2002 году со стороны Госсовета и Народного банка Китая, является мировым лидером по числу эмитированных карт и объему совершенных по ним транзакций. Платежные карты UnionPay принимаются в 174-х странах мира, и общее их количество превышает 7 миллиардов. Карты UnionPay принимаются в более чем 52 миллионах пунктах обслуживания и торговли, более чем 2,6 миллионах банкоматов, а также при осуществлении онлайн платежей.

Международный Банк Азербайджана приступил к эмиссии карт международной платежной системы Union Pay, являющейся мировым лидером по объему проводимых операций. Теперь карты UnionPay Classic, UnionPay Gold и UnionPay Platinum можно заказать онлайн или в любом филиале или отделении банка. Карточные счета открываются как в манатах, так и долларах США. Карта работает как в дебетовом, так и кредитном режиме.

Владельцы карты могут воспользоваться многочисленными скидками и привилегиями, предоставляемыми со стороны как UnionPay, так и Международного Банка Азербайджана. Например, до 40% оплаченной суммы будет возвращено на карточный счет клиента в момент оплаты через карты UnionPay и POS-терминалы Международного Банка Азербайджана в рамках клуба «QayğıCash». Кроме того, налоговые выплаты в рамках TaxFree по этой карте стали безопаснее и быстрее в рамках партнерства UnionPay с Global Blue, глобальной компании в сфере Tax Free. Кроме того, владельцы карт UnionPay могут регулярно получать специальные скидки в торговой зоне Duty Free во многих аэропортах мира. В то же время, владельцы премиальных карт UnionPay могут воспользоваться рядом международных услуг, таких как Global Concierge, Global Assistance. Для получения более подробной информации загрузите мобильное приложение UnionPay International.

Международный Банк Азербайджана на сегодняшний день является лидером рынка страны по числу международных платежных систем-партнеров. Основываясь на партнерство с такими международными платежными системами как Union Pay, VISA, Mastercard, American Express, Diners Club и JCB, Банк предлагает своим клиентам широкий выбор карточных продуктов и преимуществ, воспользоваться которыми можно в любой точке мира. Постоянно развивая инфраструктуру электронного обслуживания, Международный Банк Азербайджана стремится внести свой вклад в развитие безналичных платежей в стране.

Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az , во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной страничке Банка в социальной сети Facebook.