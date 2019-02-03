Пожар в престижном районе Парижа: есть погибшие
В результате пожара в 16-м административном округе Парижа погибли восемь человек, более 30, включая троих спасателей, пострадали, сообщает AFP со ссылкой на представителя пожарной службы.
Les premières photos de l'incendie rue Erlanger à #Paris sont impressionnantes. On voit que plusieurs étages ont été ravagés par les flammes.— Hugo Puffeney (@puffeney) 5 февраля 2019 г.
Photos B. Moser / BSPP pic.twitter.com/rGb30Q0sUi
«Число жертв все еще может увеличиться, поскольку пожар на седьмом и восьмом этажах продолжается», — заявил он.
Пожар в восьмиэтажном здании начался в ночь на вторник. В 03:30 по местному времени спасатели завершили эвакуацию людей из близлежащих зданий. На месте работают около 200 пожарных.
16-й административный округ Парижа находится на юго-западе города, на правом берегу реки Сены. В нем расположены посольства более 90 стран, включая Россию.