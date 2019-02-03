Пожар в престижном районе Парижа: есть погибшие

В результате пожара в 16-м административном округе Парижа погибли восемь человек, более 30, включая троих спасателей, пострадали, сообщает AFP со ссылкой на представителя пожарной службы.

«Число жертв все еще может увеличиться, поскольку пожар на седьмом и восьмом этажах продолжается», — заявил он.

Пожар в восьмиэтажном здании начался в ночь на вторник. В 03:30 по местному времени спасатели завершили эвакуацию людей из близлежащих зданий. На месте работают около 200 пожарных.

16-й административный округ Парижа находится на юго-западе города, на правом берегу реки Сены. В нем расположены посольства более 90 стран, включая Россию.