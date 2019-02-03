Российские нефтедоллары утекли в Китай

При этом, как констатирует в своем обзоре главный экономист Nordea Bank Татьяна Евдокимова, более половины из вышеуказанной суммы — $67,5 млрд — ушло из страны в виде вывоза капитала частным сектором, сообщает Finanz.

Российская экономика завершила 2018 год с рекордным в своей истории профицитом платежного баланса, — чистый приток иностранной валюты по текущему счету достиг 7% ВВП или $114,7 млрд.

На часть оставшихся доходов Центробанк РФ с января по сентябрь 2018 года скупал поступающую на рынок иностранную валюту в рамках механизма бюджетного правила и «вынул» из оборота около $35 млрд.

Остальные средства (около $33 млрд) регулятор конвертировал в китайские юани. Таким образом, указывает эксперт, российские нефтедолларовые доходы оказались вложены в китайскую экономику.

Впрочем, инвестиции обернулись убытками: с конца июня на фоне торговой войны Пекина с США курс юаня резко снижался, а к концу года потерял 7,5% стоимости, и российский ЦБ лишился $5 млрд из международных резервов.

Между тем, напомним, ранее эксперты Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики (ВШЭ) обнародовали результаты декабрьского опроса, из которого следует, что лишь 12% россиян позитивно оценивают изменения, которые произошли в экономике страны за последний год.