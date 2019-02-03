Бакинская гонка «Формулы-1» может сменить свое название

Ариф Рагимов, глава компании Baku City Circuit, занимающейся организацией гонки «Формулы-1» в Баку, рассказал о спонсорской части нового контракта, подписанного с боссами «Ф-1» до 2023 года.

Отныне спонсорами бакинской гонки могут быть и азербайджанские компании. Им будет предлагаться как международный пакет (для охвата и многомилионной зарубежной аудитории), так и местный.

А самым крупным предложением для компаний является возможность стать титульным спонсором Гран-при Азербайджана. Это будет означать, что в официальном названии нашей гонки может появиться название данной компании.

«Мы должны разрушить стереотип о том, что «Формула-1» является недоступной для местных спонсоров. Теперь возможность сотрудничества с «Ф-1» стала достижимой», - заявил Ариф Рагимов.

Напомним, что в первый год проведения, в 2016-м году, бакинская гонка называлась Гран-при Европы, а в дальнейшем ее название изменилось, и она стала именоваться Гран-при Азербайджана.