Ильхам Алиев принял директора «Формулы-1» Фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял главного исполнительного директора группы «Формула-1» Чейза Кэри.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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