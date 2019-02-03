Россия поможет Таджикистану модернизировать армию

Россия окажет Таджикистану помощь в модернизации вооруженных сил и укреплении государственной границы с учетом угроз, исходящих с территории Афганистана. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с таджикистанским коллегой Сироджиддином Мухриддином, передает ТАСС.

"Мы уже начали работу по оказанию помощи таджикистанским друзьям в техническом переоснащении их вооруженных сил, укреплении государственной границы, в том числе в контексте сохраняющихся угроз, которые продолжают исходить с территории Афганистана", - отметил глава МИД РФ.

Министр обратил внимание на ту роль, которую "играет в этой связи 201-я российская военная база" в Таджикистане. "Это важный фактор безопасности Таджикистана и важный фактор общих задач, которые решает Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)", - подчеркнул он.

"Мы немало высказали интересных идей о том, как подходить к развитию сотрудничества в Центральной Азии, чтобы максимально эффективно решать сохраняющиеся здесь проблемы и способствовать гармоничному развитию всех государств региона, - добавил Лавров. - Россия готова содействовать этим процессам, используя наши исторические связи, используя нашу общую экономическую базу, которая создавалась еще в период Советского Союза, и, конечно, используя нашу общую заинтересованность в обеспечении безопасности этого региона - региона, где находятся наши союзники и друзья".