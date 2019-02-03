В последние месяцы в Азербайджане проводятся масштабные реформы в сфере градостроительства. Столица Баку, как никогда близка к появлению всеобъемлющего документа – Генплана, который определит основные принципы направления развития города на ближайшие десятилетия. Одновременно с этим, принимаются активные меры по борьбе с незаконным строительством, что, однако, уже вызвало некоторое недовольство нечистых на руку бизнесменов. Как скоро будет готов Генплан города Баку? Какие меры предпринимают государственные органы для устранения недочетов в градостроительной сфере? На эти и другие вопросы haqqin.az ответил руководитель аппарата Госкомитета градостроительства и архитектуры Анар Гулиев.

- В своих последних выступлениях Президент Ильхам Алиев особо акцентировал внимание на ситуации в градостроительном секторе. Какие реформы в настоящее время предпринимаются в этой сфере?

- Вопросы организации градостроительной деятельности в стране постоянно находятся в центре внимания Президента страны. Глава государства поставил перед Государственным комитетом градостроительства и архитектуры первостепенную задачу – обеспечить организацию этих процессов системно и в соответствии с градостроительным законодательством. Продолжающаяся систематизация градостроительной деятельности служит удовлетворению интересов всех участников процесса как на стадии планирования и подготовки проектной документации, так и на стадии строительства.

Системный подход в этой области, также отмечают международные организации. Так, согласно отчету Doing Business 2019, подготовленному Всемирным банком, Азербайджан вошел в список десяти самых реформирующихся стран мира, заняв 25-е место среди 190 стран, и лидирует среди государств СНГ. Отчет также констатирует, что Азербайджан поднялся на 100 ступеней по индикатору “Получение разрешений на строительство”.

И мы не останавливаемся на достигнутом, недавно была упрощена процедура получения разрешения на строительство определенного вида объектов, не требующих проведения государственной экспертизы. Комитетом совместно с АСАН разработана электронная система принятия заявок и документов. Получение разрешений на строительство организовано по принципу «единого окна» в электронном формате. Сейчас система подачи электронных заявок проходит тестовую проверку и будет доступна пользователям в ближайшие дни. Отныне строительной компании достаточно будет отправить в электронном виде обращение и требуемые документы, и в течение 15 дней можно будет получить разрешение на строительство. По завершению строительных работ, разрешение на ввод в эксплуатацию объекта возможно будет получить не более чем за 10 дней.

Также до конца 2019 года планируется завершить работу над новой электронной системой упрощенного получения разрешений для объектов, требующих проведения госэкспертизы.

Все это позволит значительно уменьшить участие чиновников в процессе получения разрешений, в разы сократить время и расходы предпринимателей, а также будет стимулировать развитие строительной сферы.

- В последнее время ходит много разговоров о том, что спустя много лет, в Баку все же появится собственный Генплан. Какая работа ведется Госкомитетом в этом направлении? Как обстоит ситуация с генеральными планами других городов страны?

- Для организации процесса в соответствии с международными стандартами и разработки генплана Баку на основе наиболее успешного глобального опыта, нами была привлечена авторитетная консалтинговая компания.

Первый этап работы уже успешно завершен. За прошедшее время были изучены и оценены проекты документов территориального планирования Апшеронского полуострова, разработанные в предыдущие годы, а также, основываясь на передовом международном опыте и современных тенденциях в этой сфере, была разработана концепция дальнейшего развития города Баку и определены основные приоритеты предстоящей части работ над генпланом.

На основании проведенных на первом этапе работ было подготовлено проектное задание для выбора международной градостроительной компании и объявлен открытый тендер. В настоящий момент тендерная комиссия продолжает получать заявки и предложения. Уже более 10 крупных компаний изъявили желание участвовать в данном конкурсе. Предположительно, победитель тендера будет объявлен в марте, после чего планируется начать второй этап работы по разработке генплана Баку.

Что касается генпланов других городов страны, то в прошлом году был утвержден генплан Сумгаита, завершена разработка проектов генпланов Товуза и Губы. Также завершается разработка генплана города Билясувар. Наряду с этим, в конце 2018 года был дан старт разработке генеральных планов еще шести городов: Дашкесан, Шабран, Тертер, Саатлы, Сабирабад и Кюрдамир.

На данный момент у 34-х городов страны есть утвержденные генпланы. В 2019 году ожидается утверждение Кабинетом министров Азербайджанской Республики генеральных планов еще ряда городов, а также начало разработки Комитетом новых генпланов.

- В одном из своих выступлений глава государства особо раскритиковал чиновников за нарушение градостроительных норм, а также незаконное строительство зданий в Баку. Какие меры Госкомитет предпринимает в этом направлении?

- Одним из важных направлений деятельности Государственного комитета градостроительства и архитектуры является осуществление государственного градостроительного контроля. Работа в этой сфере строится двумя способами:

1) анализируются архитектурно-планировочные решения и строительные проекты, предоставляемые в Комитет на согласование и утверждение, а также на основе жалоб и обращений граждан;

2) проводятся плановые проверки в органах местной Исполнительной власти, ответственных, в свою очередь, за государственный градостроительный контроль на местном уровне.

Должен отметить, что мы получаем большое количество жалоб граждан по поводу незаконного строительства, ведущегося на общественных территориях, в основном, во дворах давно сформировавшихся жилых массивов. Порой, граждане также поднимают вопросы неправомерных действий строительных компаний по отношению к собственникам сносимых домов, либо домов, расположенных в прилегающей к строительным площадкам территории.

Подобные действия строителей недопустимы и безусловно должны пресекаться. Мы внимательно изучаем каждое поступающее обращение и в ряде случаев направляем запросы в соответствующие органы местной Исполнительной власти для предоставления подробной информации, либо принятия соответствующих мер по устранению тех или иных фактов нарушения требований закона.

В некоторых случаях, при анализе соответствующих градостроительных документов выявляются факты ведения незаконного строительства, то есть без получения разрешений соответствующих органов исполнительной власти. При выявлении таких фактов, подробная информация о них направляется в соответствующее ведомство Министерства чрезвычайных ситуаций для приостановки строительства и принятия необходимых мер. В случае же выявления элементов уголовных преступлений, информация о зафиксированных правонарушениях направляется в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.

Предотвращение незаконного строительства требует комплексного подхода и объединения усилий многих государственных ведомств. Руководство Комитета уделяет особое внимание выстраиванию эффективного сотрудничества в этой области. Хочу также подчеркнуть, что наша основная задача – сохранить сложившийся архитектурный облик наших городов и, при этом, обеспечить их планомерное и устойчивое развитие для комфортного проживания всех граждан.

- Но при этом, похоже, развернутая работа по предотвращению незаконного строительства радует не всех. Несколько дней назад общественность стала свидетелем громких заявлений депутата Фазаила Агамалы о негативных, на его взгляд, результатах работы Комитета в этом направлении, высказанных во время заседания Милли Меджлиса.

- Следует откровенно признаться, что мы удивлены столь необоснованными и громогласными заявлениями представителя законодательного органа республики. Озвученные депутатом комментарии о 50.000 граждан, якобы потерявших работу в результате остановленных Комитетом строек не только не соответствуют действительности, но и противоречат отчетам соответствующих государственных ведомств.

Данные официальной статистики и данные налоговых органов по итогам 2018 года показывают здоровый рост числа занятых в строительном секторе в 4-5% Наряду с этим, общая площадь построенных и сданных в эксплуатацию жилых зданий по итогам года увеличилась на 3,3% по сравнению с показателями предыдущего года.

Как уже было отмечено, Государственный комитет градостроительства и архитектуры совместно с другими органами центральной и местной исполнительной власти проводит и будет продолжать проводить мероприятия, направленные на предотвращение незаконного строительства.

- Извините, что перебиваю, но я как раз перечитывал перед нашей встречей речь Президента Ильхама Алиева на заседании Кабмина, посвященном итогам первого полугодия 2018 года, где он буквально заявил следующее:

“Во многих случаях ведущееся строительство не отвечает никаким критериям – ни градостроительным, ни строительным. Порой строятся совершенно уродливые с точки зрения архитектуры здания. Необходимо принять очень серьезные меры для того, чтобы положить конец этому, а также незаконным строениям. Государственные чиновники, создающие условия для незаконных строений, будут очень строго наказаны.”

- Да, вы правы, и за прошедшее время правительство Азербайджана сделало много работы в этом направлении. И, хотя прошло не так много времени, но уже есть конкретные результаты борьбы с незаконным и не соответствующим градостроительным нормам строительством. Отрадно и то, что в результате системной работы по детальному анализу градостроительных проектов, предоставляемых в Комитет, а также разъяснительной работы с предпринимателями – заказчиками этих проектов, проводимой нашими экспертами, мы начали наблюдать позитивную динамику. Качество предоставляемых в Комитет проектов сегодня начало значительно улучшаться, как с точки зрения соответствия градостроительным нормам, так и предлагаемых архитектурных решений.

Допускаем, что предпринятые меры, направленные на обеспечение верховенства закона и повышение качества градостроительства, а соответственно и повышение уровня безопасности и комфортности проживания в строящихся зданиях, могут не нравиться некоторым псевдо-предпринимателям, занятым незаконным строительством. Возможно, что источником озвученных депутатом и не соответствующих действительности цифр являются лица, чья незаконная строительная деятельность была ограничена соответствующими надзорными государственными ведомствами.

Конечно, Азербайджан является демократической страной и каждый человек имеет право высказывать свое мнение. Однако, мы призываем общественных деятелей воздерживаться от голословных, ничем не подтвержденных выступлений и в своих выводах опираться на проверенную достоверную информацию из официальных источников.

В свою очередь, воспользовавшись возможностью, хочу еще раз заверить граждан страны, что Государственный комитет градостроительства и архитектуры продолжит работу по усовершенствованию системы градостроительного планирования и будет предоставлять необходимую информацию о своей работе общественности.