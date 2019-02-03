Министр молодежи и спорта Азад Рагимов и генеральный директор «Формулы-1» Чейз Кэри провели пресс-конференцию по итогам подписания контракта, согласно которому гонки будут проводиться в Баку как минимум до 2023 года включительно.

«Почему контракт продлен на три года, а не на пять, как анонсировалось по условиям первоначального контракта? Контракт на три года увеличивает наши возможности, - отвечает Чейз Кэри. – Наш вид спорта динамично изменяются, открываются новые возможности. Поэтому решили продлить на три года. «Формула-1» создает большие экономические возможности. Продление контракта принесет обоюдную пользу. Это сильное решение. Позже мы вернемся и обсудим возможность дальнейшего продления.

Конечно, мы хотим длительного сотрудничества с каждой страной. Со многими продлили контракты или находимся в процессе. С Азербайджаном у нас отличное сотрудничество. Баку – отличное место для гонки. Интерес с каждым годом растет. Поэтому я положительно смотрю на наше дальнейшее сотрудничество».

«Нам очень важно, что «Формула-1» согласилась предоставить нам на трассе место для титульного спонсора, - говорит Азад Рагимов. - Это открытие дополнительных возможностей для наших компаний. Для нас же это еще одна возможность заработать деньги.