Сенат не поддержал план Трампа по выводу войск из Афганистана и Сирии

Сенат Конгресса США большинством голосов (70 против 26) принял поправку, призывающую не спешить с выводом американского контингента из Сирии и Афганистана, сообщает Reuters.

Поправка признает прогресс в борьбе с «Исламским государством» и «Аль-Каидой» в Сирии и Афганистане, но предупреждает, что «стремительный уход» без эффективных усилий по обеспечению завоеваний может дестабилизировать регион и создать вакуум, который может быть заполнен Ираном или Россией.

Прежде чем вывести войска из этих стран, необходимо убедиться, что обе группировки действительно не способны на активные действия в течение длительного времени. Эта поправка является частью более широкого законопроекта «О безопасности на Ближнем Востоке», который, как ожидается, вскоре будет принят Сенатом.

Напомним, в конце декабря президент США Дональд Трамп заявил о предстоящем выводе из Сирии американского военного контингента. По его мнению, задача военных — уничтожение террористов — выполнена.

3 февраля Трамп заявил, что американские военные смогут «быстро вернуться» в Афганистан или Сирию, если возникнет такая необходимость.