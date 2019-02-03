Мамедов зарезал немца из-за громкого секса

По информации немецких СМИ, 42-х летний мигрант из Азербайджана Мамедов не мог уснуть в своей комнате, из-за громких звуков, доносившихся из соседней комнаты. В этой комнате проживала девушка.

В приюте для беженцев на Барбараштрассе в немецком Бедбурге мигрант из Азербайджана зарезал человека за то, что тот «слишком громко занимался сексом». Уголовное дело в настоящее время рассматривается в Кельнском окружном суде.

Выйдя в коридор, он увидел полуголого мужчину и принялся кричать: «Кто ты такой? Почему ты голый и что тут делаешь?». Мужчина испугался и забежал в комнату своей девушки, но за ним вбежал разъяренный Мамедов.

Любовник сидел на диване и не мог убежать. Мамедов успел нанести ему три удара ножом, когда на крики вышла девушка из ванной. Злоумышленник покинул комнату и стал ждать на лестничной площадке.

Когда раненый немец вместе со своей девушкой вышли из комнаты, Мамедов продолжил их преследовать, угрожая убить мужчину, если тот еще раз зайдет.

Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

«Это был роковой день для моего клиента. Он был пьян и увидел голого мужчину, который зашел к его соседке. Он не хотел его убивать», - сказал на суде адвокат Мамедова Марио Геенич.

Выступая на суде, Мамедов сказал, что прибыл в Германию в марте 2015 года. В Азербайджане он работал в сфере сельского хозяйства.