В Баку в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, задержан ранее судимый житель стодицы Эльшан Аскеров, подозреваемый в серии ограблений квартир, говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Согласно информации, Аскеров с 25 по 31 января этого года похитил три велосипеда и различные предметы из четырех квартир.

Во время обыска у него были изъяты воровские инструменты и 1,208 грамма героина.

Собранные материалы переданы следственному отделу Бинагадинского районного управления полиции.