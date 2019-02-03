В адрес 32-х общественных и административных объектов в Москве поступили анонимные звонки о минировании. Об этом во вторник, 5 февраля, «Ленте.ру» сообщил информированный источник.

В настоящий момент известно, что под возможной угрозой оказались Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК), а также детский центр «Мастреславль» в торговой галерее между станцией метро «Выставочная» и мостом Багратион в «Москва-Сити».

Ранее РИА Новости сообщало, что в 29 зданиях уже ведется проверка. По данным СМИ, мишенью террористов могли стать 12 торговых центров, одна школа и три административных здания, а звонок о заложенной взрывчатке поступил с территории Украины. Около 3 тысяч человек уже эвакуированы.