Пожар в Хырдалане: есть погибший
В городе Хырдалан Абшеронского района в одноэтажном двухкомнатном доме общей площадью 37 кв.м произошел пожар, сообщает сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Согласно информации, в результате пожара огнем были уничтожены кровля и потолок одной комнаты и коридора.
Сообщается, что пожарными было обнаружено обгоревшее тело 46-летнего Константина Викторовича Кузьмова.
Пожар был потушен сотрудниками Службы спасения особого риска. Тело погибшего передано по назначению.
В связи с произошедшим, соответствующие органы проводят расследование.