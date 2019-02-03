Синоптики о погоде на завтра

В среду, шестого февраля, на территории Азербайджана ожидается стабильная погода, местами туман, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов АР.

В Баку и на Абшероне прогнозируется переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Ночью и утром местами слабый туман и морось. Умеренный юго-западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха на Апшероне ночью составит от двух до пяти градусов тепла, днем 7-9 градусов выше нуля. В Баку ночью 3-5, днем также 7-9 градусов выше нуля. Атмосферное давление - 773 миллиметра ртутного столба, относительная влажность - 70-80%.

В регионах республики осадков в основном не прогнозируется, однако ночью и утром местами ожидается туман, в Ленкорань-Астаринской зоне - мелкий дождь. Западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит от одного до шести градусов тепла, днем 8-13 градусов, в горах ночью от одного до шести градусов мороза, днем температура воздуха составит 3-8 градусов тепла.