Сын директора маркета стал главой Хазарского района обновлено
Назначенный на должность главы Исполнительной власти Хазарского района Эльшан Салахов до этого заведовал хозяйственным отделом в ИВ.
Как стало известно haqqin.az, отец Эльшана Салахова – гаджи Ровшан Салахов является директором маркета «Апшерон».
Новый глава Хазарского района родился в поселке Бузовна.
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Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Эльшана Ровшан оглу Салахова главой Исполнительной власти Хазарского района, сообщает АзерТАдж.