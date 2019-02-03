Сын директора маркета стал главой Хазарского района обновлено

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Назначенный на должность главы Исполнительной власти Хазарского района Эльшан Салахов до этого заведовал хозяйственным отделом в ИВ.

Как стало известно haqqin.az, отец Эльшана Салахова – гаджи Ровшан Салахов является директором маркета «Апшерон».

Новый глава Хазарского района родился в поселке Бузовна.

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Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Эльшана Ровшан оглу Салахова главой Исполнительной власти Хазарского района, сообщает АзерТАдж.

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