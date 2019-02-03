Владелец криптобиржи умер и оставил пользователей без $137 миллионов

Держатели криптовалюты на крупнейшей канадской бирже Quadriga потеряли доступ к своим вложениям из-за внезапной смерти ее основателя Джеральда Коттена, сообщает BBC News.

Согласно информации, Коттен хранил большую часть криптовалюты в офлайновом кошельке, чтобы защитить активы от хищений через интернет. Ноутбук, с которого основатель криптобиржи подключался к кошельку, полностью зашифрован и расшифровке не поддается, несмотря на усилия нанятых компанией специалистов.

Коттен скончался в декабре прошлого года в возрасте 30 лет от осложнений болезни Крона (воспалительное заболевание желудочно-кишечного тракта) во время путешествия по Индии. Он единственный обладал полномочиями на обработку счетов. На бирже торговалась криптовалюта 115 000 клиентов на сумму около $137 млн.

По данным исследователей Chainalysis, навсегда утрачена примерно пятая часть самой популярной валюты – биткоина. Главной причиной утраты эксперты называют потерю паролей доступа к кошелькам.