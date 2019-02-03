«Масштабные спортивные мероприятия приносят пользу Азербайджану» Конференция в Баку
При поддержке организатора Гран-при Азербайджана "Формула-1" в Баку – Операционной компании «Бакинское городское кольцо» (БГК) начала работу международная конференция на тему «Польза для страны от проведения крупномасштабных спортивных соревнований».
Как сообщает АзерТАдж, в конференции принимают участие исполнительный директор БГК Ариф Рагимов, генеральный исполнительный директор Азербайджанского бюро по туризму Флориан Зенгстшмид, ведущий специалист по спонсорству соревнований "Формула-1" и "Формула-Е" компании Heineken International Бен Пинкус и организатор соревнований "Формула-1" Эмили Прейзер.
На конференции ведутся обсуждения на тему «Формула-1: Платформа глобальных брендов».