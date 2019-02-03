Впервые в Аравии: Папа Римский отслужил мессу в Эмиратах видео
Находящийся в Объединенных Арабских Эмиратах глава римско-католической церкви Франциск отслужил мессу на стадионе имени шейха Зайида, сообщает Associated Press.
Эта месса стала первой литургической службой Папы на Аравийском полуострове. Она собрала 135 000 верующих, что стало самым массовым христианским мероприятием, когда-либо проводившимся на полуострове.
Появление открытого «папамобиля» люди встретили криками «Да здравствует папа!» и "Мы любим вас!».
Организаторы мессы заявили, что на нее должны были прибыть верующие из ста стран, на ней присутствовали и мусульмане.
Папа римский провел мессу на итальянском языке, ее при помощи субтитров переводили на арабский и английский языки.
В речи он обратился к верующим, находящимся вдали от дома и испытывающим неуверенность в будущем. Также он призвал к умеренности.
В проповеди Папы были фразы на английском, арабском, итальянском языках, по-корейски, на урду, малайском, французском и других языках, на которых говорят проживающие в ОАЭ христиане. Католики составляют около миллиона из девятимиллионного населения страны.