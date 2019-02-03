Эта месса стала первой литургической службой Папы на Аравийском полуострове. Она собрала 135 000 верующих, что стало самым массовым христианским мероприятием, когда-либо проводившимся на полуострове.

Появление открытого «папамобиля» люди встретили криками «Да здравствует папа!» и "Мы любим вас!».

Организаторы мессы заявили, что на нее должны были прибыть верующие из ста стран, на ней присутствовали и мусульмане.

Папа римский провел мессу на итальянском языке, ее при помощи субтитров переводили на арабский и английский языки.

В речи он обратился к верующим, находящимся вдали от дома и испытывающим неуверенность в будущем. Также он призвал к умеренности.

В проповеди Папы были фразы на английском, арабском, итальянском языках, по-корейски, на урду, малайском, французском и других языках, на которых говорят проживающие в ОАЭ христиане. Католики составляют около миллиона из девятимиллионного населения страны.