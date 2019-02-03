Устранены риски на Мингячевирской электростанции

В рамках программы реабилитации энергосистемы Азербайджана проводятся ремонтно-восстановительные работы на Мингячевирской электростанции. В ходе этих работ на станции установлен автотрансформатор напряжением в 220/110 киловольт, мощностью 200 MVA. Проложены 780 метров 110 киловольтных линий электропередач, которые протянуты над рекой Кура. Эта линия была подключена к новому автотрансформатору.

Об этом haqqin.az заявил глава центра по общественным связям ОАО «Азерэнержи» Теймур Абдуллаев.