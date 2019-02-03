Устранены риски на Мингячевирской электростанции
В рамках программы реабилитации энергосистемы Азербайджана проводятся ремонтно-восстановительные работы на Мингячевирской электростанции. В ходе этих работ на станции установлен автотрансформатор напряжением в 220/110 киловольт, мощностью 200 MVA. Проложены 780 метров 110 киловольтных линий электропередач, которые протянуты над рекой Кура. Эта линия была подключена к новому автотрансформатору.
Об этом haqqin.az заявил глава центра по общественным связям ОАО «Азерэнержи» Теймур Абдуллаев.
«На протяжении более четырех лет, в связи с отсутствием подключения дополнительного трансформатора к участку мощностью в 220/110 киловольт, первый автотрансформатор работал без перерыва, что заметно повышало риски возникновения аварий. Теперь, после переноса нагрузки на дополнительный автотранформатор, стало возможным осуществление любых ремонтных работ и обеспечение бесперебойного электроснабжения», - сказал Т.Абдуллаев.
По его словам, после подключения дополнительного автотрансформатора не только были обеспечены устойчивость и надежность электроснабжения, но также удалось повысить подаваемое напряжение на два киловольта. Подключение автотрансформатора оказало положительное воздействие на качество электроснабжения Мингячевира и прилегающих территорий.