В Турции погиб в ДТП азербайджанский студент
В Турции в результате дорожно-транспортного происшествия скончался 23-летний азербайджанский студент Мирсани Сеидов, сообщает Haberturk.
Согласно информации, накануне в турецком районе Биледжик столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль, в результате чего более десяти человек получили ранения, в том числе и находившийся в автобусе М.Сеидов.
Сеидов в тяжелом состоянии был госпитализирован в государственную больницу района Биледжик, однако врачам не удалось спасти его.