Назарбаев: «Досрочные выборы? Нам это не грозит»
Досрочные выборы главы Казахстана не планируются. Об этом сказал президент страны Нурсултан Назарбаев, пишет Лента.ру.
Предположения об отставке Назарбаева появились после того, как накануне он обратился в Конституционный совет Казахстана с просьбой уточнить положение о досрочном прекращении полномочий президента.
Сегодня в Facebook было опубликовано разъяснение Назарбаева в связи с его обращением в КС.
По словам Назарбаева, данное обращение — «абсолютно рутинный вопрос». Его не раз спрашивали, при каких условиях президент может уйти в отставку, поскольку в казахстанской Конституции это не определено, в отличие от основных законов других стран.
«В связи с тем, что такой вопрос мне задавали, я попросил Конституционный совет разъяснить это», — заявил Назарбаев, отметив, что «шуметь вокруг этого не надо».
«Конечно, всех интересует, самый интересный вопрос — выборы, транзит и так далее. Читайте Конституцию, читайте законы о президенте, там все четко расписано: когда выборы происходят, когда срок проходит. Да, у президента по Конституции, по законам есть право объявлять досрочные выборы, но нам это не грозит. Так что давайте успокоимся и будем нормально работать», — заключил Назарбаев.
В конце декабря 2018 года Назарбаев уже опровергал слухи о том, что в республике ведется подготовка к досрочным выборам главы государства. Он отмечал, что выборы президента состоятся в декабре 2020 года.