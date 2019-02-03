Назарбаев: «Досрочные выборы? Нам это не грозит»

Предположения об отставке Назарбаева появились после того, как накануне он обратился в Конституционный совет Казахстана с просьбой уточнить положение о досрочном прекращении полномочий президента.

Досрочные выборы главы Казахстана не планируются. Об этом сказал президент страны Нурсултан Назарбаев, пишет Лента.ру.

Сегодня в Facebook было опубликовано разъяснение Назарбаева в связи с его обращением в КС.

По словам Назарбаева, данное обращение — «абсолютно рутинный вопрос». Его не раз спрашивали, при каких условиях президент может уйти в отставку, поскольку в казахстанской Конституции это не определено, в отличие от основных законов других стран.

«В связи с тем, что такой вопрос мне задавали, я попросил Конституционный совет разъяснить это», — заявил Назарбаев, отметив, что «шуметь вокруг этого не надо».

«Конечно, всех интересует, самый интересный вопрос — выборы, транзит и так далее. Читайте Конституцию, читайте законы о президенте, там все четко расписано: когда выборы происходят, когда срок проходит. Да, у президента по Конституции, по законам есть право объявлять досрочные выборы, но нам это не грозит. Так что давайте успокоимся и будем нормально работать», — заключил Назарбаев.

В конце декабря 2018 года Назарбаев уже опровергал слухи о том, что в республике ведется подготовка к досрочным выборам главы государства. Он отмечал, что выборы президента состоятся в декабре 2020 года.