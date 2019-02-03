Азербайджанский журналист начал работать в Ереване
1-5 февраля редактор агентства Turan Шаин Гаджиев отправился в Армению для подготовки серии репортажей и интервью. На сайте агентства говорится, что для осуществления этой поездки было получено согласие соответствующих органов Азербайджана и Армении.
Так, МИД Армении выдал журналистскую аккредитацию Гаджиеву и сопровождающим его ассистентам из Грузии и России.
B ходе посещения Еревана редактор Turan провел серию встреч с представителями политических партий и экспертами.
Темой предстоящих видео и письменных репортажей будут вопросы карабахского урегулирования, ситуация в регионе.
Комментируя данную информацию, пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян заявила, что этот визит носит сугубо профессиональный характер и является естественным для министерства, которое ежедневно получает десятки подобных запросов от иностранных журналистов.
«С его стороны был сделан запрос в МИД для аккредитации и осуществления журналистской деятельности в Армении. После прохождения всех процедур его просьба была удовлетворена, и он с группой своих журналистов прибыл в Армению», — сказала Анна Нагдалян.