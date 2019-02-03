Эрдоган предъявил ультиматум США и курдам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предоставил несколько недель курдским боевикам YPG, чтобы покинуть Манбидж. Об этом глава турецкого государства сказал, выступая в парламенте, сообщает ТАСС.

"Если террористы не покинут Манбидж через несколько недель, наше терпение закончится. США должны сдержать данные Турции по Сирии обещания, иначе Анкара сама предпримет шаги по устранению угроз нацбезопасности", - сказал Эрдоган, добавив, что "терпение Турции также закончится, если контроль над территориями к востоку от Евфрата не будет передан местному населению".