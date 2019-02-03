Мадуро: новых выборов в Венесуэле не будет
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в ближайшее время выборов главы государства в стране не будет. Об этом он заявил в интервью RT.
«В Венесуэле нет дефицита выборов», — сказал Мадуро, отметив, что за 20 лет в стране прошло 25 выборов, шесть из которых — в последние 18 месяцев.
«Проблема в оппозиции, а не в очередных выборах», — добавил президент Венесуэлы.
Мадуро заявил, что сейчас в стране ждут только парламентские выборы, которые пройдут в 2020 году.
В интервью российскому телеканалу президент Венесуэлы также заявил, что не хочет войти в историю как отвернувшийся от народа «предатель и слабак».