Азербайджан натурализовал американскую спортсменку

Она уже получила паспорт нашей страны и 22-23 февраля выступит на соревнованиях в Израиле. 14-летняя спортсменка стала в этом сезоне победительницей Северо-западного Тихоокеанского регионального юниорского соревнования в США. До этого Вуден побеждала и становилась призером детских турниров.

Интересно, что в американской прессе еще в прошлом году девочку из Далласа называли олимпийской надеждой США. Теперь же она будет выступать за Азербайджан.

Таким образом, на данный момент состав сборной Азербайджана по фигурному катанию состоит из четырех человек. Помимо Беверли Вуден, это также натурализованные в России 15-летняя Екатерина Рябова, ставшая открытием недавнего взрослого чемпионата Европы в Минске, и 18-летний Владимир Литвинцев, плюс 20-летняя американка Морган Флад. Все они также примут участие в турнире в Израиле.

При этом перестали выступать под флагом Азербайджана 18-летняя израильтянка Ким Черемски, принявшая решение сосредоточиться на учебе, и 19-летний уроженец Бруклина Ларри Лоуполовер, который отныне будет кататься за Болгарию. Ни Черемски, ни Лоуполовер высоких результатов, выступая за Азербайджан, не демонстрировали.