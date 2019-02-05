БОЛЬШАЯ СКИДКА на операцию катаракты!

Пациенты Республиканского лечебно-диагностического центра (РЛДЦ) говорят, что после удаления катаракты начинают видеть, как в молодости, и даже еще лучше!

✅ ТОЛЬКО В ТЕЧЕНИЕ ФЕВРАЛЯ!

✅ Первые 100 ЧЕЛОВЕК, прошедшие через регистрацию!

✅ Встретят весну со здоровыми глазами!

✅ Операция по удалению катаракты – не за 1400AZN, а всего за 930AZN!

✅ В режиме «одного дня» (без госпитализации), быстро и безболезненно.

✅ Через несколько часов после операции зрение будет вполне хорошим.

✅ Операция будет исполнена известным офтальмохирургом к.м.н. Халилом Гусейновым.

✅ И самое главное! Участники этой кампании будут иметь в будущем скидки на офтальмологическое обследование.

Торопитесь! Станьте одним из 100 удачливых!

Для записи на прием: 012 913; 050 623 02 53; 070 623 02 53

НАШ АДРЕС: Тбилисский проспект, 147. Республиканский Лечебно-Диагностический Центр