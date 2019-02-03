Посол России не исключил столкновения между Израилем и Ираном

Удары израильских ВВС по территории Сирии под предлогом предотвращения военного закрепления Ирана в этой стране могут привести к прямому столкновению между Израилем и Ираном, заявил в интервью ТАСС посол РФ в Тегеране Леван Джагарян.

"Опасность прямого столкновения между Израилем и Ираном теоретически существует, - сказал Джагарян. - Мы в этом, само собой, не заинтересованы. Делаем все возможное, чтобы избежать подобного рода столкновений".

13 января премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль ради предотвращения военного закрепления Тегерана в Сирии готов наращивать атаки на иранские объекты в стране.