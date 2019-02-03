Золотые короны королей Швеции нашли в мусорном баке

Похоронные регалии шведских монархов, похищенные из собора в городе Стренгнес в июле прошлого года, – две короны и держава общей стоимостью 65 млн крон (около €6,5 млн) – обнаружены в мусорном баке в пригороде Стокгольма, пишет таблоид Aftonbladet.

Находка прошла криминологическую экспертизу, 22-летний подозреваемый, чья кровь была найдена на месте преступления, в настоящее время находится под следствием. В ходе состоявшихся судебных слушаний прокурор подтвердил, что пропавшие драгоценности найдены.

Кража, о которой идет речь, была совершена 31 июля 2018 года: добычей воров стали золотые короны Карла IX и его супруги Кристины, а также золотая держава. Драгоценности хранились под закрытой стеклянной витриной, оснащенной сигнализацией.

Подозреваемые покинули место преступления на дамских велосипедах, а затем пересели в моторную лодку и скрылись. Cокровища были объявлены в международный розыск. В полиции отмечали, что сбыть столь уникальные украшения тяжело, чаще всего подобные драгоценности просто переплавляют и продают как золотой лом.