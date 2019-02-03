Россия на выход США из ракетного договора ответит «Калибрами»

Наземный вариант комплекса «Калибр» морского базирования с крылатой ракетой большой дальности и наземный ракетный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности будут разработаны в течение 2019-2020 годов. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

Глава военного ведомства отметил, что это станет ответом России на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«В то же время США активно работают над созданием ракет наземного базирования с дальностью стрельбы более 500 километров, выходящей за пределы договорных ограничений. В связи с этим, президент России поставил перед министерством обороны задачу принять ответные зеркальные меры», - сказал Шойгу на селекторном совещании.

Министр отметил, что «использование ракет морского и воздушного базирования в наземном исполнении позволит существенно сократить сроки производства нового ракетного оружия и объемы его финансирования».

«Кроме того, важно повысить дальность стрельбы разрабатываемых сегодня наземных ракетных комплексов», - заявил Шойгу.