Собака пропавшего футболиста до сих пор ждет своего хозяина

Собака футболиста Эмилиано Салы, пропавшего при перелете через Ла-Манш, все еще ждет, что хозяин вернется домой. Фото в своем facebook опубликовала сестра футболиста, пишет Life.

Собака по кличке Нала появилась в жизни Эмилиано в 2015 году. С тех пор она стала для футболиста лучшим другом. Перед тем как отправиться в тот злосчастный полет, Сала вернулся во Францию из Великобритании для того, чтобы еще раз повидаться с любимицей. Он пристроил ее в приемник, а затем, при устройстве на Туманном Альбионе, хотел забрать собаку с собой.

Она до сих пор ждет, когда хозяин постучит в дверь.

Отметим, что 21 января Эмилиано Сала отправился на частном самолете из Нанта в Кардифф, чтобы начать тренировки в новой команде. Однако воздушное судно исчезло с радаров. На прошлой неделе специалисты обнаружили на дне Ла-Манша обломки самолета. А накануне было найдено одно тело.