Ильхам Алиев выделил деньги на вещание азербайджанских телеканалов за рубежом
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал сегодня распоряжение о государственной поддержке организации вещания в зарубежных странах действующими в Азербайджане общереспубликанскими телерадиовещателями, сообщает АзерТАдж.
Согласно распоряжению, для организации действующими в Азербайджане общереспубликанскими телерадиовещателями вещания в зарубежных странах с помощью спутника, из резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2019 год, ОАО "Азеркосмос" будет выделено два миллиона манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в указанной сумме.