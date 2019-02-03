Ильхам Алиев выделил деньги на вещание азербайджанских телеканалов за рубежом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал сегодня распоряжение о государственной поддержке организации вещания в зарубежных странах действующими в Азербайджане общереспубликанскими телерадиовещателями, сообщает АзерТАдж.

Согласно распоряжению, для организации действующими в Азербайджане общереспубликанскими телерадиовещателями вещания в зарубежных странах с помощью спутника, из резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2019 год, ОАО "Азеркосмос" будет выделено два миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в указанной сумме.

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