Ильхам Алиев выделил десятки миллионов на лифты

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по укреплению материально-технической базы лифтового хозяйства многоквартирных зданий в городах и районах страны, сообщает АзерТАдж.

Согласно распоряжению, с целью укрепления материально-технической базы лифтового хозяйства 237 многоквартирных зданий в 12 городах и районах Азербайджана из суммы, указанной в пункте 1.64 «Распределения расходов, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) по другим проектам», утвержденного распоряжением президента от 15 января 2019 года, районной Исполнительной власти будет выделено 40 миллионов манатов в соответствии с приложенным к этому распоряжению списком.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения, Министерству финансов - обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.