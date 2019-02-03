Беспорядки в Париже

Беспорядки начались на акции протеста в Париже, группа молодых людей, скрывающих лица за масками, разбила витрины банка и одного из ресторанов сети быстрого питания Mcdonald's на улице Риволи, передает корреспондент РИА Новости.

Хулиганы также подожгли банкомат, разгромили пункт обмена валют. Полиции в этот момент рядом не было.

В настоящее время видны усиленные наряды правоохранительных органов, которых провоцируют протестующие, выкрикивая в их адрес оскорбления и бросая камни.

Акция, организованная французскими профсоюзами, к которой впервые присоединились "желтые жилеты", началась после 14.00 во французской столице.

В числе требований участников акции - повышение минимальной оплаты труда на 20%, равная зарплата для женщин и мужчин, проведение налоговой реформы, развитие государственных служб, справедливая экологическая реформа.