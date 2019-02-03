Талибы надеются на скорый уход американцев из Афганистана

Представители движения «Талибан» надеются, что вывод войск США из Афганистана не затянется надолго. Об этом заявил журналистам глава делегации талибов в Москве Мохаммад Аббас Станикзай, передает РИА Новости.

«Мы надеемся, что это не займет долгие годы, может быть, месяцы, но не годы», — отметил он.

Пока договоренности о сроках ухода американских солдат нет, сказал Станикзай. Глава делегации добавил, что движение намерено встретиться с другими сообществами и политическими партиями Афганистана после начала вывода войск США, чтобы решать проблемы будущего страны.

Представитель «Талибана» также отметил, что прошедшие ранее переговоры с американской стороной были успешными.