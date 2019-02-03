Порошенко обвинил Россию в бедности украинцев

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия виновата в бедности жителей. Об этом он рассказал в эфире ICTV.

По его мнению, в настоящее время в стране низкий уровень благосостояния жителей из-за того, что Россия «в один миг» закрыла рынки для украинских товаров.

«Представьте себе, как в один день США закрывают рынки для товаров из Канады, как бы упала канадская экономика», — добавил Порошенко.

Президент оценил потери Украины от закрытия российского рынка в $15 млрд.