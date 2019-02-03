Франция отработала ядерное сдерживание

Во Франции прошла симуляция миссии по ядерному сдерживанию после сообщений о выходе США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает Reuters.

Миссия длилась 11 часов и включала в себя все фазы, в том числе дозаправку и атаку. Участвовал в ней многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale.

Как заявил представитель ВВС страны, «эти реальные удары запланированы в системе вооружений». Отмечается, что они проводятся через регулярные промежутки времени, но достаточно редкими, потому что при этом используются настоящие ракеты, хоть и без боеголовки.

Когда именно было проведено испытание, не сообщается. Как часто их проводят, также не уточняется.