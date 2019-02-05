США усилили военное присутствие в Сирии

США увеличили военное присутствие в Сирии, сообщает Anadolu со ссылкой на собственные источники.

По данным агентства, американская сторона перенаправила из Ирака на северо-восток Сирии около 150 грузовиков с бронетехникой и генераторами. Грузовики проследовали через КПП «Симелка» на иракско-сирийской границе и приехали к логистическим центрам ВС США в сирийских районах, которые контролируются американцами и курдами.

Кроме того, США направили в регион бронированные автомобили Humwee.